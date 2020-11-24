Поранений під Авдіївкою український військовий помер, - штаб

З початку поточної доби, 24 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я з боку бойовиків. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців було повідомлено представників ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Шуми окупанти відкривали вогонь з гранатомета і стрілецької зброї. А в передмісті Авдіївки працював снайпер.

"В результаті пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець збройних сил. Терміново для надання медичної допомоги тяжко пораненого українського захисника було доставлено у лікувальний заклад, де за її життя боролися військові лікарі", - йдеться в повідомленні.

Проте в результаті ворожого пострілу український військовий помер.

Раніше повідомлялося, що у районі Авдіївки працював снайпер. В результаті пострілу отримав важкі поранення військовий і був госпіталізований.

Нагадаємо, 23 листопада бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала в цілому 2492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.