Ситуація в Мінську: студентів розганяють і затримують, вони заблокували вулицю

Також студенти журфаку БДУ вишикувалися в ланцюг солідарності біля свого факультету. Протестувальників затримують.
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Людей біля Білоруського парку високих технологій в Мінську розганяють за допомогою спецзасобів. Там стояли близько 1000 осіб. Затримано близько 10 осіб.
Сьогодні вранці повідомлялося, що силовики розігнали мітинг студентів. Крім того, протестувальників затримали. Однак, кількість затриманих не уточнюють.
Нагадаємо, у Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.
Також повідомлялося, що у Мінську силовики розігнали мітинг студентів.