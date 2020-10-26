RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ситуація в Мінську: студентів розганяють і затримують, вони заблокували вулицю

Автор: Анастасия Рокитна

У Мінську триває народний страйк після закінчення терміну ультиматуму президенту Олександру Лукашенку. Студенти та працівники виходять на протест.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

У Мінську студенти перекрили Ленінградську вулицю. Туди також прибули силовики, у деяких з них є автомат.

Фото: студенти на Лененградской вулиці (Радіо Свобода)

До студентів у Білоруського державного університету приїхала міліція, ті встали в зчіпку.

Також студенти журфаку БДУ вишикувалися в ланцюг солідарності біля свого факультету. Протестувальників затримують.

Фото: ланцюги солідарності в Мінську (tut.by)

Популярні новини

Людей біля Білоруського парку високих технологій в Мінську розганяють за допомогою спецзасобів. Там стояли близько 1000 осіб. Затримано близько 10 осіб.

Сьогодні вранці повідомлялося, що силовики розігнали мітинг студентів. Крім того, протестувальників затримали. Однак, кількість затриманих не уточнюють.

Нагадаємо, у Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Також повідомлялося, що у Мінську силовики розігнали мітинг студентів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестразгонЗадержание