UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу

Автор: Анастасия Рокитна

В Минске продолжается народная забастовка после истечения срока ультиматума президенту Александру Лукашенко. Студенты и работники выходят на протест.

Об этом сообщает "Наша Нива".

В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли силовики, у некоторых из них есть автомат.

Фото: студенты на Лененградской улице (Радио Свобода)

К студентам в Белорусского госсударственного университета приехала милиция, те встали в сцепку.

Также студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.

Фото: цепи солидарности в Минске (tut.by)

Самые читаемые новости

Людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.

Сегодня утром сообщалось, что силовики разогнали митинг студентов. Кроме того, протестующих задержали. Однако, число задержанных не уточняют.

Напомним, в Беларуси в первый день национальной забастовки задержали уже 60 человек.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестразгонЗадержание