Ситуация в Минске: студентов разгоняют и задерживают, они заблокировали улицу

Также студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.
- Как украинцы ответили на вопросы Зеленского, - данные экзит-пола
- Снова в "красной зоне": новый список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляция
- Низкая явка и нарушения на участках: как в Украине прошли местные выборы
Людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там стояло около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.
Сегодня утром сообщалось, что силовики разогнали митинг студентов. Кроме того, протестующих задержали. Однако, число задержанных не уточняют.
Напомним, в Беларуси в первый день национальной забастовки задержали уже 60 человек.
Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.
Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов.