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Ситуація в Єревані: протестувальники перекрили вулиці і вимагають відставки Пашиняна

Автор: Анастасія Рокитна

У Єревані сотні людей вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Це відбувається на тлі заяви міністра про спробу військового перевороту в країні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пізніше співробітники поліції по гучномовцю оголосили, що дії по перекриттю вулиць не відповідають законодавству, і закликали розблокувати рух.

Члени опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори.

Напередодні протестувальники проводили протестні марші до університетів.

Нагадаємо, сьогодні вранці генштаб Збройних сил Вірменії зажадав негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і всього уряду.

Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.

Також РБК-Україна писало, що Пашинян звільнив начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.

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