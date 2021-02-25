Ситуация в Ереване: протестующие перекрыли улицы и требуют отставки Пашиняна

В Ереване сотни людей требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это происходит на фоне заявления министра о попытке военного переворота в стране .

Позже сотрудники полиции по громкоговорителю объявляли, что действия по перекрытию улиц не соответствуют законодательству, и призывали разблокировать движение.

Члены оппозиционного "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

Накануне протестующие проводили протестные марши к университетам.