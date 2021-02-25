Ситуація у Вірменії загострюється: над Єреваном військова авіація, протести посилюються

Служба національної безпеки країни попереджає, що будь-яке протиправне діяння отримає адекватну реакцію з боку правоохоронних органів.

Фото: протести в Єревані (twitter com evn report)

"Ми закликаємо наших громадян не вдаватися до провокаційних дій, дотримуватися законності і пильності. Органи державного управління Республіки Вірменія повністю виконують свої функції", - йдеться в заяві.

Тим часом, в небі над Єреваном помітили військову авіацію.

Зазначимо, зараз в місті протестують прихильники і противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Партії Вірменії закликають громадян уникати зіткнень, а прем'єр-міністра - подати у відставку.

"У Вірменії у нас немає ворогів, навіть тих, хто звинувачує нас у всіх смертних гріхах. У нас немає ворогів у Вірменії", - заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на Площі Республіки, передає "Радіо Свобода".

Крім того, у Володимира Путіна відреагували на ситуацію у Вірменії, повідомляє ТАСС. У Кремлі з тривогою стежать за розвитком ситуації у Вірменії, але вважають це внутрішньою справою країни, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.