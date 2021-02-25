UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване (Армения) усиливаются протесты, над Ереваном пролетела военная авиация. Служба национальной безопасности Армении призывает в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

Об этом сообщает агенство News Armenia.

Служба национальной безопасности страны предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.

Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report)

"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции", - говорится в заявлении.

Тем временем, в небе над Ереваном заметили военную авиацию.

Отметим, сейчас в городе протестуют сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна. Партии Армении призывают граждан избегать столкновений, а премьер-министра - подать в отставку.

"В Армении у нас нет врагов, даже тех, кто обвиняет нас во всех смертных грехах. У нас нет врагов в Армении", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на Площади Республики, передает "Радио Свобода".

Кроме того, у Владимира Путина отреагировали на ситуации в Армении, сообщает ТАСС. В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян заявил, что Вооруженные силы подчиняются премьеру.

Напомним, сегодня высокопоставленные офицеры армии Армении потребовали отставки Пашиняна, после чего тот заявил о попытке военного переворота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестАрмениявоенный переворот
Читайте также
Пашинян исключает побег из Армении после попытки переворота
Пашинян: опасность переворота управляема, армия подчиняется премьеру
Прогноз погоды