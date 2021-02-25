Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

В Ереване (Армения) усиливаются протесты, над Ереваном пролетела военная авиация. Служба национальной безопасности Армении призывает в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.
Об этом сообщает агенство News Armenia.
Служба национальной безопасности страны предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.
"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции", - говорится в заявлении.
Тем временем, в небе над Ереваном заметили военную авиацию.
Отметим, сейчас в городе протестуют сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна. Партии Армении призывают граждан избегать столкновений, а премьер-министра - подать в отставку.
"В Армении у нас нет врагов, даже тех, кто обвиняет нас во всех смертных грехах. У нас нет врагов в Армении", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на Площади Республики, передает "Радио Свобода".
Кроме того, у Владимира Путина отреагировали на ситуации в Армении, сообщает ТАСС. В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян заявил, что Вооруженные силы подчиняются премьеру.
Напомним, сегодня высокопоставленные офицеры армии Армении потребовали отставки Пашиняна, после чего тот заявил о попытке военного переворота.