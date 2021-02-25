Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

Служба национальной безопасности страны предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.

Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report)

"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции", - говорится в заявлении.

Тем временем, в небе над Ереваном заметили военную авиацию.

Отметим, сейчас в городе протестуют сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна. Партии Армении призывают граждан избегать столкновений, а премьер-министра - подать в отставку.

"В Армении у нас нет врагов, даже тех, кто обвиняет нас во всех смертных грехах. У нас нет врагов в Армении", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на Площади Республики, передает "Радио Свобода".

Кроме того, у Владимира Путина отреагировали на ситуации в Армении, сообщает ТАСС. В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.