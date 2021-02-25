Пашинян: небезпека перевороту керована, армія підпорядковується прем'єру
Ситуація після спроби військового перевороту у Вірменії керована. Збройні сили підпорядковані прем'єру.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am.
За його словами, небезпека зіткнень завжди є, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.
"Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити", - зазначив Пашинян.
Він також заявив, що небезпека перевороту на даний момент керована, а армія підпорядковується "народу і прем'єру".
"Я вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, - ред.) емоційна реакція. І до наших братів ми не повинні ставитися строго", - додав прем'єр Вірменії.
Нагадаємо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії вимагали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту.
Він також вже ініціював звільнення начальника Генерального штабу Оніка Гаспаряна.