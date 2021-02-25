Пашинян: небезпека перевороту керована, армія підпорядковується прем'єру

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am .

За його словами, небезпека зіткнень завжди є, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.

"Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити", - зазначив Пашинян.

Він також заявив, що небезпека перевороту на даний момент керована, а армія підпорядковується "народу і прем'єру".

"Я вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, - ред.) емоційна реакція. І до наших братів ми не повинні ставитися строго", - додав прем'єр Вірменії.