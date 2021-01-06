"Штурм" Капітолію і комендантська година: як Трамп прощається з президентством

У США проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу, почалися затримання і є постраждалі, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

01:46 Держдепартамент США тимчасово заборонив американським дипломатам, які працюють в посольствах різних країн, робити будь-які дописи в соціальних мережах на тлі протестів у Вашингтоні.

01:23 Віце-президент США Майкл Пенс, а не Дональд Трамп розпорядився направити Національну гвардію на підтримання порядку в Вашингтоні, пише New York Times з посиланням на джерела.

01:12 У Вашингтоні почала діяти комендантська година. Поліція обіцяє затримувати порушників.

01:00 Стало відомо про загибель пораненої дівчини. Вона постраждала в ході стрілянини в Конгресі США.

00:51 Губернатор Вірджинії оголошує надзвичайний стан у зв'язку з безладами в Капітолії США.

00:48 Представники Адміністрації США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці. Ситуація в столиці покращилася, Капітолій очистили від демонстрантів. Однак, протестувальники залишаються біля будівлі Конгресу.

Будівлю Конгресу очистили від демонстрантів

Поліція США вивела із залу Сенату протестувальників. Також звільнили сходинки Капітолію. Правоохоронці затримали мінімум 13 осіб.

Поліція Вашингтона готова діяти в разі порушення комендантської години

Голова поліції Вашингтона попередив, що правоохоронці будуть змушені діяти, якщо хтось не буде дотримуватися комендантської години. Правоохоронці будуть затримувати порушників.

У будівлі Капітолію знайшли бомби

Один вибуховий пристрій знайдено в будівлі Національного комітету Республіканської партії, а один - в комплексі будівель Капітолію. Їх знешкодили.

Україна зробила заяву

Голова МЗС України Дмитро Кулеба стурбований ситуацією в США. Він вважає необхідним відновити верховенство права в країні.

"Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом", - написав він.

Протестувальники пообіцяли провести ніч в будівлі Конгресу

Протестувальники не збираються залишати будівлю Капітолію всю ночю, повідомляє телеканал CNN.

Демократична система США знаходиться під безпрецедентною атакою

Обраний президент США Джо Байден закликав Дональда Трампа виступити на національному телебаченні зараз, щоб виконати свою клятву і "захистити Конституцію і вимагати припинення цієї облоги".

В ході заворушень постраждали декілька правоохоронців

Правоохоронці отримали поранення під час зіткнень з прихильниками президента Дональда Трампа, які прорвалися в будівлю Капітолію. Як мінімум один з правоохоронців був госпіталізований.

Частина демонстрантів залишає ступені Конгресу

Частина демонстрантів починає залишати ступені Конгресу США. Багато протестувальників йдуть від будівлі Капітолію, при цьому значна частина учасників акції як і раніше не розходиться.

Білий дім зробив заяву на тлі заворушень у Вашингтоні

Білий дім звернувся до протестуючих. Він просить припинити насильство в Конгресі США і зберігати спокій.

Також віце-президент США Пенс закликав протестувальників припинити насильство, що відбувається біля будівлі Капітолію, заявивши, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Хакери отримали доступ до листування співробітників Мін'юсту США

Мін'юст США повідомив, що хакери отримали доступ до листування його співробітників. Це відбувається під час масштабної акції протесту в США.

В Вашингтон направляється Нацгвардія

Близько 200 солдатів Нацгвардії Вірджинії направляються до Вашингтону на тлі протестів. Також президент Дональд Трамп розпорядився відправити військовослужбовців Національної гвардії США до Конгресу, куди увірвалися протестувальники.

Стрілянина у Конгресі США

В ході протестів в США почалася стрілянина прямо в будівлі Конгресу. Один з учасників протесту в Капітолії отримав вогнепальне поранення в груди.

Раніше Національне громадське радіо США повідомило, що поліція Капітолію зі зброєю в руках наказує учасникам мітингу покинути будівлю Конгресу.

Перший постраждалий в ході протесту

У США озброєні співробітники поліції Капітолія супроводжують медиків під час евакуації потерпілого протестувальника. Він отримав вогнепальні поранення в ході штурму Капітолію.

Фото: протести в США (GettyImages)

Протестувальники увірвалися на засідання Сенату США

Учасники акції протесту в США увірвалися в будівлю Конгресу США, а потім в зал засідань Сенату США. Між демонстрантами й страйкарями почалися зіткнення. Вже почалися затримання.

Мер Вашингтона ввів комендантську годину в місті

Мер Вашингтона Мюріел Баузер оголосила про введення комендантської години в столиці Сполучених Штатів Америки. Причиною такого рішення стала акція протесту прихильників Дональда Трампа біля Капітолію.

У Конгресі попросили ввести Нацгвардію в Вашингтон

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі закликала Національну гвардію втрутитися в ситуацію з протестом прихильників Дональда Трампа. Однак, за даними Washington Post, Пентагон відмовив.

Нагадаємо, на тлі протесту у Вашингтоні обидві палати американського Конгресу перервали засідання.

Зазначимо, кілька десятків протестувальників увірвалися в Капітолій.