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Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:27
Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

У США демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу. Біля будівлі проходить масштабний протест прихильників президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє кореспондент CNN, мова йде як мінімум про декілька десятків осіб, які змогли прорватися всередину будівлі Капітолію.

І зараз протестувальники знаходяться поруч з залом, де проходить засідання Сенату.

Як повідомляє Washington Post, сенаторів вивели із залу, коли протестувальники, які підтримують Трампа, штурмували будівлю.

Зазначимо, ситуація в США погіршується, кілька сотень прихильників президента Дональда Трампа в ході протесту в США прорвали металеву огорожу навколо Капітолію.

Більше того, між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички під час того, як протестуючі намагалися прорватися до будівлі Конгресу.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Також РБК-Україна писало, що демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.

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Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
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