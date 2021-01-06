"Штурм" Капитолия и комендантский час: как Трамп прощается с президентством

В США проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса, начались задержания и есть пострадавшие, более подробно - в материале РБК-Украина.

Полиция Вашингтона готова действовать в случае нарушения комендантского часа

Глава полиции Вашингтона предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать комендантский час. Правоохранители будут задерживать нарушителей.

В здании Капитолия нашли бомбы

Одно взрывное устройство найдено в здании Национального комитета Республиканской партии, а одно - в комплексе зданий Капитолия. Их обезвредили.

Украина сделала заявление

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен ситуацией в США. Он считает необходимым восстановить верховенство права в стране.

"Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом", - написал он.

Протестанты пообещали провести ночь в здании Конгресса

Протестующие не собираются покидать здание Капитолия всю ночю, сообщает телеканал CNN.

Демократическая система США находится под беспрецедентной атакой

Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и "защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады".

В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей

Правоохранители получили ранения во время столкновений со сторонниками президента Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия. Как минимум один из правоохранителей был госпитализирован.

Часть демонстрантов покидает ступени Конгресса

Часть демонстрантов начинают покидать ступени Конгресса США. Многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится.

Белый дом сделал заявление на фоне беспорядков в Вашингтоне

Белый дом обратился к протестующим. Он просит прекратить насилие в Конгрессе США и сохранять спокойствие.

Также вице-президент США Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Хакеры получили доступ к переписке сотрудников Минюста США

Минюст США сообщил, что хакеры получили доступ к переписке его сотрудников. Это происходит во время масштабной акции протеста в США.

В Вашингтон направляется Нацгвардия

Около 200 солдат Нацгвардии Вирджинии направляются в Вашингтон на фоне протестов. Также президент Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к Конгрессу, куда ворвались протестующие.

Стрельба в Конгрессе США

В ходе протестов в США началась стрельба прямо в здании Конгресса. Один из протестующих в Капитолии получил огнестрельное ранение в грудь.

Ранее Национальное общественное радио США сообщило, что полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.

Первый пострадавший в ходе протеста

В США вооруженные сотрудники полиции Капитолия сопровождают медиков во время эвакуации пострадавшего протестующего. Он получил огнестрельные ранения в ходе штурма Капитолия.

Фото: протесты в США (GettyImages)

Протестующие ворвались на заседание Сената США

Участники акции протеста в США ворвались в здание Конгресса США, а потом в зал заседаний Сената США. Между демонстрантами и протестующими начались столкновения. Уже начались задержания.

Мэр Вашингтона ввел комендантский час в городе

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.

В Конгрессе попросили ввести Нацгвардию в Вашингтон

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Однако, по данным Washington Post, Пентагон отказал.

Напомним, на фоне протеста в Вашингтоне обе палаты американского Конгресса прервали заседание.

Отметим, несколько десятков протестующих ворвались в Капитолий.