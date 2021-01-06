"Штурм" Капитолия и комендантский час: как Трамп прощается с президентством

В США проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса, начались задержания и есть пострадавшие, более подробно - в материале РБК-Украина.
Глава полиции Вашингтона предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать комендантский час. Правоохранители будут задерживать нарушителей.
Одно взрывное устройство найдено в здании Национального комитета Республиканской партии, а одно - в комплексе зданий Капитолия. Их обезвредили.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен ситуацией в США. Он считает необходимым восстановить верховенство права в стране.
"Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом", - написал он.
Протестующие не собираются покидать здание Капитолия всю ночю, сообщает телеканал CNN.
Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и "защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады".
Правоохранители получили ранения во время столкновений со сторонниками президента Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия. Как минимум один из правоохранителей был госпитализирован.
Часть демонстрантов начинают покидать ступени Конгресса США. Многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится.
Белый дом обратился к протестующим. Он просит прекратить насилие в Конгрессе США и сохранять спокойствие.
Также вице-президент США Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности.
Минюст США сообщил, что хакеры получили доступ к переписке его сотрудников. Это происходит во время масштабной акции протеста в США.
Около 200 солдат Нацгвардии Вирджинии направляются в Вашингтон на фоне протестов. Также президент Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к Конгрессу, куда ворвались протестующие.
В ходе протестов в США началась стрельба прямо в здании Конгресса. Один из протестующих в Капитолии получил огнестрельное ранение в грудь.
Ранее Национальное общественное радио США сообщило, что полиция Капитолия с оружием в руках приказывает митингующим покинуть здание Конгресса.
В США вооруженные сотрудники полиции Капитолия сопровождают медиков во время эвакуации пострадавшего протестующего. Он получил огнестрельные ранения в ходе штурма Капитолия.
Участники акции протеста в США ворвались в здание Конгресса США, а потом в зал заседаний Сената США. Между демонстрантами и протестующими начались столкновения. Уже начались задержания.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Однако, по данным Washington Post, Пентагон отказал.
Напомним, на фоне протеста в Вашингтоне обе палаты американского Конгресса прервали заседание.
Отметим, несколько десятков протестующих ворвались в Капитолий.