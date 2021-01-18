У Росії почалися протести на підтримку Навального, є перші затримані

Фото: затримання на протестах на підтримку Навального (t.me/mbknorthwest)

Після арешту опозиціонера Олексія Навального в Російській Федерації почалися протести. Вже відомо про перших затриманих на акції в Санкт Петербурзі.

Про це повідомляє місцевий портал spbmbk.media у Telegram.

Повідомляється, що на даний момент відомо про 10 затриманих, які влаштували пікет на підтримку Навального біля Гостинного двору. Серед затриманих екс-депутат Муніципального утворення "Нарвський округ" Анна Каруличева і активіст Павло Чупрунов.

У Гостиного двора с применением грубой силы задержан активист Весны @PavelChuprunov. Видео: Объектив Реалий pic.twitter.com/hx2TG2QyqZ — Петербургская Весна (@spb_vesna) January 18, 2021

Крім того, затримали главу муніципального освіти "Гавань" Неллі Вавіліну. Вона тримала фотографію Олексія Навального та його дружини Юлії з написом "Свободу!". Крім того, затримані ще троє пікетників, які стояли з плакатами "Гарант наклав" і "Зміни памперс, ботокс. Смердить".

У той же час на пікеті в Архангельську затримали заступника координатора місцевого штабу Навального Єгора Бутакова.

Нагадаємо, затримання в Росії почалися ще до прильоту та арешту Навального. Вчора в аеропорту "Внуково" в Москві затримали кількох журналістів і прихильників опозиціонера, які прийшли зустрічати його. У результаті літак приземлився в іншому аеропорту.

Латвія вже запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Навального.