ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России начались протесты в поддержку Навального, есть первые задержанные

Новина українською → Москва, Понедельник 18 января 2021 17:49
В России начались протесты в поддержку Навального, есть первые задержанные Фото: задержания на протестах в поддержку Навального (t.me/mbknorthwest)
Автор: РБК-Украина

После ареста оппозиционера Алексея Навального в Российской Федерации начались протесты. Уже известно о первых задержанных на акции в Санкт Петербурге.

Об этом сообщает местный портал spbmbk.media в Telegram.

Сообщается, что на данный момент известно о 10 задержанных, которые устроили пикет в поддержку Навального возле Гостиного двора. Среди задержанных экс-депутат Муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов.

Кроме того, задержали главу муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилину. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!". Кроме того, задержаны еще трое пикетчиков, которые стояли с плакатами "Гарант обделался" и "Смени памперс, ботокс. Смердит".

В то же время на пикете в Архангельске задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.

Напомним, задержания в России начались еще до прилета и ареста Навального. Вчера в аэропорту "Внуково" в Москве задержали нескольких журналистов и сторонников оппозиционера, которые пришли встречать его. В итоге самолет приземлился в другом аэропорту.

Латвия уже предложила ввести санкции против России из-за ареста Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация Навальный протест Задержание
NEWS
Суд арестовал Навального на 30 суток
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Суд арестовал Навального на 30 суток
DAILY
Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит