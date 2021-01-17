Затримання журналістів і ОМОН в аеропорту: як Навального чекають в РФ

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається в Росію сьогодні, 17 січня. Кілька місяців він перебував в Німеччині, проходячи курс лікування після отруєння. Детальніше про ситуацію в Росії в день повернення політика - в матеріалі РБК-Україна.

13:55 Телеканал "Дождь" повідомляє, що у "Внуково" їдуть автозаки.

13:45 Як повідомляє Baza, в аеропорт "Внуково", куди в найближчі години має прилетіти Навальний, можна потрапити лише за наявності квитка, що підтверджує, що ви дійсно прямуєте на рейс.

Як очікується, літак з Навальний має приземлитися у "Внуково" о 19:20 за московським часом (18:20 за Києвом).

Видимо, во «Внуково» сегодня будут сбивать прилетающие самолёты https://t.co/5edCmOuENc — Alexey Navalny (@navalny) January 17, 2021

Ситуація в РФ в день приїзду Навального

Як повідомляють росЗМІ, з учорашнього вечора в Росії почалися затримання активістів і журналістів, які планували летіти в Москву. Зокрема, в аеропорту Санкт-Петербурга затримали головного редактора телеграм-каналу "Агіт Росія" Павла Іванкіна і двох активістів Олексія Барича і Олександра Края. Також затриманий кореспондент "Медіазони" Давид Френкель.

Крім того, повідомляється, що біля аеропорту "Внуково" виставили паркан, а на парковці очевидці помітили автозаки ОМОНу.

Навальний повертається в Москву

13 січня Навальний заявив, що має намір повернутися в Росію і назвав дату - 17 січня.

"У неділю я повернуся додому рейсом "Побєди". Зустрічайте", - написав опозиціонер в соцмережі.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.

17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте https://t.co/7J7ImemgvR — Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021

У свою чергу в Росії оголосили опозиціонера в розшук і заявили про намір затримати його, як тільки він повернеться.

Крім того, аеропорт "Внуково", куди повинен прилетіти Навальний відмовив журналістам у допуску на територію, пояснивши це "недопущенням поширення коронавірусної інфекції та забезпеченням безпеки прибуття пасажирів".

Отруєння Навального

Навальний був отруєний 20 серпня в Росії. Опозиціонер летів з Томська, на борту опозиціонеру стало погано, літак здійснив екстрену посадку в Омську і політика госпіталізували в місцеву клініку. Навальний відразу потрапив в реанімацію, пізніше впав в кому. Два дні потому Навального перевезли на лікування до берлінської клініки "Шаріте". 22 вересня опозиціонера виписали з лікарні.

Фото: twitter.com/PACE_News

У Німеччині встановили, що Навального отруїли "Новачком". Замах на Навального також призвів до міжнародних санкцій проти РФ. Крім того, було встановлено, що замах на Навального зробила група з восьми оперативників ФСБ. Сам опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.