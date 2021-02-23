ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 21:46
Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 23 февраля проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко. В ходе столкновений пострадал один человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.

Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавшийФото: пострадавший во время акции (РБК-Украина)

При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.

При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Фото: столкновения на акции (РБК-Украина)

Напомним, сегодня суд в Одессе объявил приговор активисту Сергею Стерненко. Активиста признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам тюрьмы.

После оглашения приговора под судом произошли столкновения с полицией. Активисты пытались заблокировать автозак со Стерненко.

Вечером правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента. Там сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия протест Сергей Стерненко
NEWS
Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Стерненко
Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине