Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший
В Киеве 23 февраля проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко. В ходе столкновений пострадал один человек.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.
Фото: пострадавший во время акции (РБК-Украина)
При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.
При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Фото: столкновения на акции (РБК-Украина)
Напомним, сегодня суд в Одессе объявил приговор активисту Сергею Стерненко. Активиста признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам тюрьмы.
После оглашения приговора под судом произошли столкновения с полицией. Активисты пытались заблокировать автозак со Стерненко.
Вечером правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента. Там сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.