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Протести в Єревані: противники Пашиняна увірвалися до урядової будівлі

Новость на русском → Єреван, Понеділок 01 березня 2021 11:34
Протести в Єревані: противники Пашиняна увірвалися до урядової будівлі Фото: протести в Єревані (twitter com evn report2)
Автор: РБК-Україна

Антиурядові протести в Єревані (Вірменія) спалахнули з новою силою. Противники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна увірвалися до урядової будівлі, але вже покинули її.

Про це повідомляє armeniasputnik.am.

Повідомляється, що опозиція влаштувала акцію протесту в третьому урядовому корпусі. Противники прем'єра увійшли, викрикуючи гасла "Вірменія без Нікола", однак далі поста охорони не пройшли і покинули будівлю.

Нагадаємо, політична криза в Вірменії загострилася після того, як вищі офіцери закликали прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку. Той розцінив такі дії як спробу військового перевороту та ініціював звільнення начальника Генерального штабу. Однак президент Армен Саркісян відмовився підписувати відставку, заявивши, що дії Пашиняна не відповідають конституції.

На цьому тлі противники Пашиняна вже кілька днів поспіль проводять масові акції протесту з перекриттям вулиць. А на мітингу своїх прихильників Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії після спроби військового перевороту.

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