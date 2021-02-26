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Протести в Єревані тривають. Заблоковано рух у центрі міста

Новость на русском → Єреван, П'ятниця 26 лютого 2021 08:33
Протести в Єревані тривають. Заблоковано рух у центрі міста Фото: протест в Єревані (twitter com CivilNetTV)
Автор: Анастасія Рокитна

В Єревані (Вірменія) протестують за відставку прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Проспект Баграмяна, на якому знаходиться будівля Національних Зборів, залишається заблокованим.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Опозиція анонсувала напередодні безстрокові і цілодобові акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра.

Вранці до парламенту під'їхали кілька автобусів з поліцією, під'їзди до будівлі перекриті.

Вчора Генштаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій і критичній для вірменського народу ситуації.

Нагадаємо, Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії. Це сталося після того, як Генеральний штаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду разом з Пашиняном.

Як повідомляло РБК-Україна, на мітингу своїх прихильників Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії через спробу військового перевороту. Так, прем'єр Вірменії відреагував на заяви місцевих ЗМІ про те, що його літак готовий вилетіти з країни.

Тим часом, у Єревані поновилися масові протести. Служба національної безпеки Вірменії закликала у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

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