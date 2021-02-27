У Вірменії проходить марш за відставку Пашиняна
У Вірменії ввечері 27 лютого почалася акція протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Протестувальники влаштували марш столицею країни - Єреваном.
Марш опозиції транслюється в YouTube.
Вимога опозиції залишається незмінною - негайна відставка Пашиняна та його уряду, а також покарання за поразку в Нагірному Карабасі.
Марш розпочався після того, як президент Вірменії відмовив Пашиняну у звільненні глави Генерального штабу Збройних сил країни.
Пашинян звинуватив главу Генштабу у спробі військового перевороту після того, як той закликав прем'єра виконати вимогу протестувальників та подати у відставку.
Нагадаємо, відмову звільняти главу Генштабу президент Вірменії пояснив тим, що пропозиція Пашиняна не відповідає конституції країни.
Як писало РБК-Україна, адміністрація Пашиняна заявила, що президент Росії Володимир Путін підтримав чинного прем'єра Вірменії на тлі протестів у країні.
Додамо, Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії через спробу військового перевороту