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У Вірменії проходить марш за відставку Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Субота 27 лютого 2021 17:44
У Вірменії проходить марш за відставку Пашиняна Фото: Нікол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії ввечері 27 лютого почалася акція протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Протестувальники влаштували марш столицею країни - Єреваном.

Марш опозиції транслюється в YouTube.

Вимога опозиції залишається незмінною - негайна відставка Пашиняна та його уряду, а також покарання за поразку в Нагірному Карабасі.

Марш розпочався після того, як президент Вірменії відмовив Пашиняну у звільненні глави Генерального штабу Збройних сил країни.

Пашинян звинуватив главу Генштабу у спробі військового перевороту після того, як той закликав прем'єра виконати вимогу протестувальників та подати у відставку.

Нагадаємо, відмову звільняти главу Генштабу президент Вірменії пояснив тим, що пропозиція Пашиняна не відповідає конституції країни.

Як писало РБК-Україна, адміністрація Пашиняна заявила, що президент Росії Володимир Путін підтримав чинного прем'єра Вірменії на тлі протестів у країні.

Додамо, Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії через спробу військового перевороту

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