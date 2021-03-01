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Протесты в Ереване: противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Новина українською → Ереван, Понедельник 01 марта 2021 11:34
Протесты в Ереване: противники Пашиняна ворвались в правительственное здание Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report2)
Автор: РБК-Украина

Антиправительственные протесты в Ереване (Армения) вспыхнули с новой силой. Противники премьер-министра Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание, но уже покинули его.

Об этом сообщает armeniasputnik.am.

Сообщается, что оппозиция устроила акцию протеста в третьем правительственном корпусе. Противники премьера вошли, выкрикивая лозунги "Армения без Никола", однако дальше поста охраны не прошли и покинули здание.

Напомним, политический кризис в Армении обострился после того, как высшие офицеры призвали премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Тот расценил такие действия как попытку военного переворота и инициировал увольнение начальника Генерального штаба. Однако президент Армен Саркисян отказался подписывать отставку, заявив, что действия Пашиняна не соответствуют конституции.

На этом фоне противники Пашиняна уже несколько дней подряд проводят массовые акции протеста с перекрытием улиц. А на митинге своих сторонников Пашинян исключил возможность побега из Армении после попытки военного переворота.

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