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Протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату США

Автор: Анастасия Рокитна

Протестувальники в США увірвалися в зал засідань Сенату. Перед тим демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

У зв'язку з протестами Сенат йде на перерву, як і Палата представників.

Раніше будівля Конгресу США була оточена поліцією в зв'язку з тим, що прихильники президента США Дональда Трампа намагаються його штурмувати. Законодавців, за даними телеканалу, евакуювали в безпечні місця.

Зокрема, віце-президента США Майкла Пенса евакуювали з Капітолію на тлі протестів в Америці.

Також з будівлі Капітолію почали евакуювати сенаторів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Також РБК-Україна писало, що демократи близькі до перемоги на виборах у штаті Джорджія, що дасть їм більшість у Сенаті США. Це дозволить демократом отримати контроль над обома палатами Конгресу США і просувати політичні цілі обраного президента Джо Байдена.

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