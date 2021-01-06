Протестующие ворвались в зал заседаний Сената США

Протестующие в США ворвались в зал заседаний Сената. Перед тем демонстранты ворвались в здание Конгресса.

Об это сообщает CNN.

В связи с протестами Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Ранее здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

В частности, вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке.

Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.