ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Віце-президент США Пенс евакуйований з Капітолію

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:53
Віце-президент США Пенс евакуйований з Капітолію Фото: Майкл Пенс (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

Віце-президента США Майкла Пенса евакуювали з Капітолію на тлі протестів в Америці. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Засідання Конгресу було припинено після того, як протестуючі прорвалися в будівлю Капітолію.

Згідно із законодавством США, віце-президенту Пенсу, як формальному голові Сенату, відводиться церемоніальна роль при затвердженні підсумків виборів 6 січня. Він веде спільне засідання двох палат Конгресу, а в кінці оголошує підсумкову кількість голосів вибірників за кожного кандидата, і, відповідно, називає ім'я нового президента США.

Напередодні 6 січня Дональд Трамп публічно тиснув на Пенса, щоб він своїм рішенням анулював результати виборів в окремих штатах, які проголосували за Байдена. Але напередодні засідання двох палат Конгресу Пенс в письмовій заяві підкреслив, що не збирається робити цього.

Нагадаємо, сьогодні у США проходить засідання Конгресу, на якому повинні затвердити результати президентських виборів. Прихильники Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолія, яка переросла у сутички.

Також РБК-Україна писало, що обидві палати американського Конгресу перервали засідання після того, як протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія.

Після цього з будівлі Капітолія почали евакуйовувати сенаторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки протест
NEWS
Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
DAILY
Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу