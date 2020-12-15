Протест ФОПів на Майдані: поліція демонтує намети, почалися сутички

У Києві правоохоронці почали розганяти акцію протесту ФОПів на Майдані. Силовики демонтують встановлені протестувальниками намети.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Між протестувальниками та силовиками відразу ж почалися сутички. На Майдані чутно вибухи, а також видно дим, як від димових гранат.

Після демонтажу декількох наметів, силовики відійшли від протестувальників. Однак поблизу Майдану Незалежності перебувають великі загони правоохоронців.

Оновлено 17:26.

В ході сутичок, попередньо, є постраждалі. На Майдан прибув автомобіль швидкої допомоги, в який на ношах принесли щонайменше одну людину.

Нагадаємо, сьогодні в Києві знову поновилися акції протесту підприємців. Протест почався під стінами парламенту, потім мітингарі пішли до Офісу президента, після чого прийшли на Майдан, де встановили намети.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, під час встановлення наметів між мітингувальниками та силовиками виникли сутички. В ході зіткнень постраждали десятки правоохоронців.

Крім того, в ході сутичок на Майдані постраждали і учасники акції протесту.