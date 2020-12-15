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Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 14:05
Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие Фото: пострадавший в ходе протеста на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит масштабная акция протеста на Майдане. В ходе протеста пострадали участники акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В ходе протеста между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции хотели установить на Майдане палатки, полиция пыталась их остановить.

После этого один из спикеров со сцены начал звать "скорую помощь" для пострадавших митингующих. Приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в Киеве перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Полиции Киева призвала организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия.

Однако, между правоохранителями и митингующими были столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

Отметим, мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры.

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Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие
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