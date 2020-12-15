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Протест в Києві: перекрили Хрещатик, поліція закликає не вдаватись до провокацій

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 13:46
Протест в Києві: перекрили Хрещатик, поліція закликає не вдаватись до провокацій Фото: протест в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві перекрили рух на центральній вулиці через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП. Зараз перекритий Хрещатик.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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Posted by УНН - Українські Національні Новини on Monday, December 14, 2020

Також у прес-службі поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.

"Поліції Києва закликає організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокацій та дотримуватися заявленого мирного формату проведення заходу", - йдеться у повідомленні.

Протест в Києві: перекрили Хрещатик, поліція закликає не вдаватись до провокацій

Фото: протест у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

На Майдані зараз проходить масова акція протесту. Між правоохоронцями та мітингувальниками відбуваються сутички. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути палатки, які вони хотіли встановити на Майдані.

Один зі спікерів зі сцени просить "швидку допомогу", поки невідомо, чи є серед протестувальників постраждалі.

Мирна акція протесту починалася з Верховною радою України. Потім протестувальники пішли до Офісу президента, де запалили фаєри.

Зазначимо, представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Зазначимо, у листопаді в Києві перекривали центральну вулицю через акцію протесту.

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