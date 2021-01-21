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Пожежу в Харкові кваліфікували як НС державного рівня

Автор: РБК-Україна

Пожежу в Харкові, в результаті якої загинули 15 осіб, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня. Українців закликають уважно користуватися обігрівачами.

Про це на брифінгу заявила голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає прес-служба ДСНС.

За словами Чечоткіна, пожежу вдалося локалізувати відразу після того, як прибули перші чотири одиниці спецтехніки та пожежна драбина.

"При ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих, 5 осіб - госпіталізовано до лікувальних установ. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня", - заявив він.

Чечоткін звернувся до українців із закликом дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо взимку при використанні обігрівачів.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що власницю будинку престарілих можуть затримати. На даний момент поліція допитує управителя і співробітників приватного будинку престарілих. Двоповерховий будинок було переобладнано без документів і він здавався в оренду.

За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу.

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Новини України Харківпожежанадзвичайні ситуації