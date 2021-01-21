Пожар в Харькове квалифицировали как ЧС государственного уровня

Пожар в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Украинцев призывают внимательно пользоваться обогревателями.

Об этом на брифинге заявили глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба ГСЧС.

По словам Чечеткина, пожар удалось локализовать сразу после того, как прибыли первые четыре единицы спецтехники и пожарная лестница.

"При ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - заявил он.

Чечеткин обратился к украинцам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, особенно зимой при использовании обогревателей.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что владелицу дома престарелых могут задержать. На данный момент полиция допрашивает управителя и сотрудников частного дома престарелых. Двухэтажный дом был переоборудован без документов и сдавался в аренду.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. По факту гибели людей открыто уголовное дело.