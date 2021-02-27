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Пожежа в лікарні Чернівців: поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

За фактом пожежі в Чернівецькій лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, порушили кримінальну справу. Поліція розслідує можливе порушення вимог пожежної безпеки в лікарні.

Про це повідомила прес-служба поліції Чернівців.

Поліція встановила, що пожежа спалахнула, ймовірно, через недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі COVID-відділення. В результаті пожежі загинув 76-річний чоловік, а 77-річний пацієнт отримав 75% опіків тіла та потрапив в реанімацію.

"За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - заявили в поліції.

Правоохоронці вже призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі.

Нагадаємо, мер Чернівців Роман Клічук розповів, що "загорання, найімовірніше, сталося на місці хворого". Він назвав можливу причину пожежі в лікарні Чернівців.

Крім того, Клічук говорив, що займання в Чернівецькій лікарні сталося не через проводку і не через кисневий балон.

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