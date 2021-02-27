Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина

Пожежа в Чернівецькій лікарні №1 трапилася не внаслідок вибуху кисневого балона. Можливою причиною пожежі міг бути спирт в одного з пацієнтів.

Версію про вибух кисневого балону спростувала заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак. Водночас мер міста Роман Клічук розповів, що "загорання, найімовірніше, сталося на місці хворого".

"Через що це сталося, невідомо. Чи він палив, чи вилив на себе спирт і загорівся... Швидше за все, друга версія", - сказав Клічук.

Версію з займанням пожежі через кип'ятильник також заперечують.