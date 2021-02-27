Пожар в больнице Черновцов: полиция возбудила дело

По факту пожара в Черновицкой больнице , которая принимает больных коронавирусом, возбудили уголовное дело. Полиция расследует возможное нарушение требований пожарной безопасности в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновцов .

Полиция установила, что пожар вспыхнул, вероятно, из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе COVID-отделения. В результате пожара погиб 76-летний мужчина, а 77-летний пациент получил 75% ожогов тела и попал в реанимацию.

"По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Правоохранители уже назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара.