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Пожар в больнице Черновцов: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

По факту пожара в Черновицкой больнице, которая принимает больных коронавирусом, возбудили уголовное дело. Полиция расследует возможное нарушение требований пожарной безопасности в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновцов.

Полиция установила, что пожар вспыхнул, вероятно, из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе COVID-отделения. В результате пожара погиб 76-летний мужчина, а 77-летний пациент получил 75% ожогов тела и попал в реанимацию.

"По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Правоохранители уже назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара.

Напомним, мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что "возгорание, вероятнее всего, произошло на месте больного". Он назвал возможную причину пожара в больнице Черновцов.

Кроме того, Кличук говорил, что возгорание в Черновицкой больнице произошло не из-за проводки и не из-за кислородного баллона.

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Новости Украины Черновцыпожарбольницауголовное дело
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