Пожар в больнице Черновцов: полиция возбудила дело

По факту пожара в Черновицкой больнице, которая принимает больных коронавирусом, возбудили уголовное дело. Полиция расследует возможное нарушение требований пожарной безопасности в больнице.
Полиция установила, что пожар вспыхнул, вероятно, из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе COVID-отделения. В результате пожара погиб 76-летний мужчина, а 77-летний пациент получил 75% ожогов тела и попал в реанимацию.
"По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.
Правоохранители уже назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара.
Напомним, мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что "возгорание, вероятнее всего, произошло на месте больного". Он назвал возможную причину пожара в больнице Черновцов.
Кроме того, Кличук говорил, что возгорание в Черновицкой больнице произошло не из-за проводки и не из-за кислородного баллона.