Мер про причини вибуху в лікарні Чернівців: не проводка і не кисневий балон

Вибух у лікарні Чернівців і подальша пожежа не пов'язані з електропроводкою. Також на місці не було вибуху кисневого балона.

Про це у Facebook повідомив мер Чернівців Роман Клічук.

"Причини загоряння з'ясовуються, але вже можна точно сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть", - зазначив Клічук.

За його словами, постраждалий з важкими опіками перебуває в реанімації, і лікарі роблять все можливе. Сусідні палати не постраждали.

В місцевій поліції зазначають, що вживають всі заходи, щоб встановити причини пожежі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.