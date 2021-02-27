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Мер про причини вибуху в лікарні Чернівців: не проводка і не кисневий балон

Новость на русском → Чернівці, Субота 27 лютого 2021 15:44
Мер про причини вибуху в лікарні Чернівців: не проводка і не кисневий балон Фото: мер Чернівців Роман Клічук (facebook.com/klichuk.roman)
Автор: РБК-Україна

Вибух у лікарні Чернівців і подальша пожежа не пов'язані з електропроводкою. Також на місці не було вибуху кисневого балона.

Про це у Facebook повідомив мер Чернівців Роман Клічук.

"Причини загоряння з'ясовуються, але вже можна точно сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть", - зазначив Клічук.

За його словами, постраждалий з важкими опіками перебуває в реанімації, і лікарі роблять все можливе. Сусідні палати не постраждали.

В місцевій поліції зазначають, що вживають всі заходи, щоб встановити причини пожежі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і пожежа сталися в одній з палат на другому поверсі лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID. В результаті загинула одна людина, ще одна постраждала.

На місці зараз проводяться невідкладні слідчі заходи із залученням криміналістичної лабораторії поліції та співробітників ДСНС.

До цього вибух стався в COVID-лікарні в Запоріжжі. Тоді загинули чотири людини.

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