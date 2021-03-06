У Польщі допитали другого водія українського автобусу, який потрапив в ДТП

Польська прокуратура допитала другого водія українського автобусу, який сьогодні вночі потрапив у смертельне ДТП поблизу Кашице. На момент аварії цей водій не перебував за кермом автобуса.

Заступник районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що допит 35-річного водія автобуса вже закінчено. Оскільки в момент аварії чоловік не керував автобусом, то його допитали як свідка.

Представниця прокуратури зазначила, що необхідно перевірити частину наданої водієм автобусу інформації, і додала, що на цей момент прокуратура не надає детальної інформації про допит та ДТП.

Водій, який, згідно з попередніми даними, знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.