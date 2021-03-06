RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Польщі допитали другого водія українського автобусу, який потрапив в ДТП

Автор: Дмитро Левицький

Польська прокуратура допитала другого водія українського автобусу, який сьогодні вночі потрапив у смертельне ДТП поблизу Кашице. На момент аварії цей водій не перебував за кермом автобуса.

Про це повідомило польське агентство WNP.

Заступник районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що допит 35-річного водія автобуса вже закінчено. Оскільки в момент аварії чоловік не керував автобусом, то його допитали як свідка.

Представниця прокуратури зазначила, що необхідно перевірити частину наданої водієм автобусу інформації, і додала, що на цей момент прокуратура не надає детальної інформації про допит та ДТП.

Водій, який, згідно з попередніми даними, знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі з'їхав в кювет та перевернувся автобус з українцями. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Додамо, результаті ДТП в Польщі загинули 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТППольшаавтобусукраинцы
Читайте також
ДТП з українцями в Польщі: частина громадян повертається в Україну
Смертельна ДТП з українцями у Польщі: дев'ятьох постраждалих виписали з лікарні
Прогноз погоди