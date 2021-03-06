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В Польше допросили второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП

Автор: Дмитрий Левицкий

Польская прокуратура допросила второго водителя украинского автобуса, который сегодня ночью попал в смертельное ДТП вблизи Кашице. На момент аварии этот водитель не находился за рулем автобуса.

Об этом сообщило польское агентство WNP.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецкая рассказала, что допрос 35-летнего водителя автобуса уже окончен. Поскольку в момент аварии мужчина не управлял автобусом, то его допросили в качестве свидетеля.

Представитель прокуратуры отметила, что необходимо проверить часть предоставленной водителем автобуса информации, и добавила, что на данный момент прокуратура не предоставляет подробной информации о допросе и ДТП.

Водитель, который, согласно предварительным данным, находился за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице.

Напомним, сегодня в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Добавим, в результате ДТП в Польше погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

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