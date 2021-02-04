Палія "Епіцентру" в Первомайську арештували на два місяці

Первомайський міськрайонний суд в Миколаївській області обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у підпалі "Епіцентру". Підозрюваного відправили під варту на два місяці.

Про це повідомляє Національна поліції на сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 4 лютого, суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави", - заявили в поліції.

Зараз правоохоронні органи ведуть досудове розслідування. Всі обставини підпалу "Епіцентру" ще встановлюються.

Нагадаємо, у вівторок, 2 лютого, у Первомайську згорів торговий центр "Епіцентр". Як стало відомо, пожежу влаштував чоловік, який прийшов в торговий центр з сокирою та напав на охорону. Зловмисника затримали охоронці, двоє з них отримали травми.

Як писало РБК-Україна, затриманий розповів правоохоронцям, що мав конфлікт з директором "Епіцентру". Він спеціально приїхав у Первомайськ, щоб спалити торговий центр.

Додамо, у поліції заявляли, що правопорушнику тепер загрожує довічне ув'язнення за все скоєне.