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Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали на два месяца

Новина українською → Первомайск, Четверг 04 февраля 2021 15:35
Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали на два месяца Фото: подозреваемый в суде (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первомайский горрайонный суд в Николаевской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге "Эпицентра". Подозреваемого отправили под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Национальная полиции на странице в Facebook.

"Сегодня, 4 февраля, суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", - заявили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы ведут досудебное расследование. Все обстоятельства поджога "Эпицентра" еще устанавливаются.

Напомним, во вторник, 2 февраля, в Первомайске сгорел торговый центр "Эпицентр". Как стало известно, пожар устроил мужчина, который пришел в торговый центр с топором и напал на охрану. Злоумышленника задержали охранники, двое из них получили травмы.

Как писало РБК-Украина, задержанный рассказал правоохранителям, что имел конфликт с директором "Эпицентра". Он специально приехал в Первомайск, чтобы сжечь торговый центр.

Добавим, в полиции заявляли, что теперь правонарушителю грозит пожизненное заключение за все содеянное.

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