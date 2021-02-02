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Палію "Епіцентра" в Первомайску загрожує довічне ув'язення

Новость на русском → Первомайськ, Вівторок 02 лютого 2021 17:06
Палію "Епіцентра" в Первомайску загрожує довічне ув'язення Фото: затриманий палій (facebook.com Сергей Шайхет)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі. Зараз він затриманий у порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Миколаївської області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook.

Зловмисником виявився 37-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.

"За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. На місці пожежі наразі поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок", - заявив Шайхет.

Posted by Сергей Шайхет on Tuesday, February 2, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську сталася масштабна пожежа в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав, адже працівників та відвідувачів закладу терміново евакуювали.

Як з'ясувалося, супермаркет "Епіцентр" підпалили. У заклад прийшов чоловік з сокирою та напав на охоронця, який намагався його зупинити. Після цього зловмисник облив все легкозаймистою речовиною та підпалив.

У поліції розповіли РБК-Україна, що нападник поранив двох охоронців "Епіцентру". Зараз поранені перебувають у лікарні.

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