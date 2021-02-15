В окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "ДНР"

Повідомляється, що вибуховий пристрій спрацював під автомобілем Попова. Він отримав осколкові поранення і на даний момент знаходиться в лікарні. Також госпіталізували його дочку, яку, за даними місцевих ресурсів, він віз до школи.

Фото: в Горлівці підірвали ватажка "народної міліції" (t.me/neoficialniybezsonov)

Представники окупаційної влади вже заявили про теракт і поклали відповідальність на українських військових. За їх версією, цей інцидент нібито став помстою за вчорашній підрив на Донбасі, в результаті якого загинули троє українських бійців.

За даними сайту "Миротворець", Попов брав участь в окупації Криму, після чого повернувся до Горлівки і воював проти української армії. Входив в найближче оточення російського бойовика Ігоря Безлера.