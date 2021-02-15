В оккупированной Горловке подорвали одного из главарей "ДНР"

Сообщается, что взрывное устройство сработало под автомобилем Попова. Он получил осколочные ранения и на данный момент находится в больнице. Также госпитализировали его дочь, которую, по данным местных ресурсов, он вез в школу.

Фото: в Горловке подорвали главаря "народной милиции"(t.me/neoficialniybezsonov)

Представители оккупационной власти уже заявили о теракте и возложили ответственность на украинских военных. По их версии, этот инцидент якобы стал местью за вчерашний подрыв на Донбассе, в результате которого погибли трое украинских бойцов.

По данным сайта "Миротворец", Попов участвовал в оккупации Крыма, после чего вернулся в Горловку и воевал против украинской армии. Входил в близкое окружение российского боевика Игоря Безлера.