Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови

Конфлікт в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном триває вже близько 12 днів. Обстріли тривають, в результаті яких є жертви і постраждалі.

Про це повідомляє APA.

Сторони звинувачують один одного в обстрілах. Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські сили обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення в Карабасі.

"Вірменські збройні сили обстрілюють села Бардинського і Агджабединського районів", - повідомляє прес-служба Міноборони країни.

У той же час, Міноборони Вірменії повідомило про спробу наступу на південному напрямку Баку.

"Супротивник зробив спробу атаки з району зосередження, але, втративши три одиниці бойової техніки і більше 20 осіб убитими і пораненими, втік з підступів Джебраіла у складі батальйону", - йдеться в заяві.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння. А Вірменія готова до переговорів, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на боці Азербайджану.

Нагадаємо, Азербайджан готовий надати вірменським військовим для цього коридор.

В Європейському Союзі назвали ледь здійсненними вимоги Азербайджану для перемир'я в Карабасі.

Зазначимо, генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен.