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Вірменія назвала умову для перемир'я в Нагірному Карабасі

Новость на русском → Єреван, Середа 07 жовтня 2020 12:17
Вірменія назвала умову для перемир'я в Нагірному Карабасі Фото: Нікол Пашинян (primeminister.am)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. Це можливо у випадку припинення участі в конфлікті Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Пашиняна.

За його словами, Туреччина відправила в регіон близько 1,5-2 тисяч бойовиків із Сирії для підтримки Азербайджану. При цьому Пашинян вважає дії Туреччини спробою відновити Османську імперію.

"Пашинян сказав, що в якості умови припинення вогню Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів", - повідомили в прес-службі вірменського прем'єр-міністра.

Зазначимо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Як раніше писало РБК-Украина, Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану.

Також повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Туреччина повинна брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.

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