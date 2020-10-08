Обострение в Карабахе: продолжаются обстрелы, стороны начали выдвигать условия

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже около 12 дней. Продолжаются обстрелы, в результате которых есть жертвы и пострадавшие.
Об этом сообщает APA.
Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.
"Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В то же время, Минобороны Армении сообщило о попытке наступления Баку на южном направлении.
"Противник предпринял попытку атаки из района сосредоточения, но, потеряв три единицы боевой техники и более 20 человек убитыми и ранеными, бежал с подступов Джебраила в составе батальона", - говорится в заявлении.
Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния. А Армения готова к переговорам, если Турция прекратит участвовать в конфликте на стороне Азербайджана.
Напомним, Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.
В Европейском Союзе назвали едва выполнимыми требования Азербайджана для перемирия в Карабахе.
Отметим, генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян.