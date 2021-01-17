Навальний буде перебувати під вартою до обрання запобіжного заходу

Російський політик Олексій Навальний залишиться під вартою після затримання в аеропорту "Шереметьєво". Йому мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на заяву Федеральної служби виконання покарань.

"В аеропорту "Шереметьєво" співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну", — йдеться в повідомленні відомства.

Адвокат Навального Кіра Ярмиш повідомила в Twitter, що невідомо, у якому статусі перебуває політик і куди його повели.

"РІА Новини" повідомляє, що Навального завели в спеціальну кімнату аеропорту "Шереметьєво". Невдовзі його мають доправити до СІЗО до обрання запобіжного заходу.

Як відомо, про плани затримати Навального відразу після прибуття в Москву в Росії заявили відразу ж після того, як політик заявив про своє повернення.

Нагадаємо, Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію через отруєння. Як було встановлено, Навального отруїли "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ.