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У музей Майдану знову прийшли з обшуками

Автор: Анастасия Рокитна

Національний музей Революції гідності заявив про нові обшуки на його території. Проводять експертизу будівництва музею.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний музей Революції Гідності.

Обшуки відбулись 23 листопада.

"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший обшук в музеї Майдану відбувся за два дні до Дня гідності. Правоохоронці заявили, що обшуки проходять по справі про розтрату коштів.

Тоді в Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували обшуки в музеї Революції Гідності в Києві. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".

Як писало РБК-Україна, у поліції заявили, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про можливе розкрадання бюджетних коштів.

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