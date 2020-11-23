У музей Майдану знову прийшли з обшуками

Національний музей Революції гідності заявив про нові обшуки на його території. Проводять експертизу будівництва музею.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний музей Революції Гідності.
Обшуки відбулись 23 листопада.
"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перший обшук в музеї Майдану відбувся за два дні до Дня гідності. Правоохоронці заявили, що обшуки проходять по справі про розтрату коштів.
Тоді в Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували обшуки в музеї Революції Гідності в Києві. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".
Як писало РБК-Україна, у поліції заявили, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про можливе розкрадання бюджетних коштів.