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У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 18:53
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності Фото: Офіс президента України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували сьогоднішні обшуки в музеї Революції Гідності в Києві. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".

Про це йдеться у заяві Офісу президента України.

У Зеленського стурбовані, що обшуки відбулися напередодні річниці початку Революції Гідності, адже цей день завжди гостро переживається українським суспільством.

"Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? ... Правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", - заявили в ОП.

Як зазначили в президентському офісі, якщо розкрадання коштів дійсно сталося, то це буде легко довести чітким правовим шляхом.

"Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій", - додали в офісі Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні вранці правоохоронці прийшли з обшуками до офісу музею Революції Гідності та квартири його керівника.

Як писало РБК-Україна, у поліції заявили, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про можливе розкрадання бюджетних коштів.

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У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
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