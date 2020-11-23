В музей Майдана снова пришли с обысками

Национальный музей Революции достоинства заявил о новых обысках на его территории. Проводят экспертизу строительства музея.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный музей Революции Достоинства.

Обыски состоялись 23 ноября.

"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектировка которого не начиналась", - говорится в сообщении.

Напомним, первый обыск в музее Майдана состоялся за два дня до Дня достоинства. Тогда правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств.

Тогда в Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали обыски в музее Революции Достоинства в Киеве. У Зеленского призвали правоохранителей "не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает".

Как писало РБК-Украина, в полиции заявили, что обыски связаны с расследованием дела о возможном хищении бюджетных средств.