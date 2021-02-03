У Москві розгін протестувальників. Затримали близько 800 осіб

Силовики в Москві (Росія) розганяють акції протесту в центрі міста. У ході протестів затримали близько 800 осіб тільки в столиці РФ.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Всього в країні, за даними правозахисників, затримали 988 осіб.

Також ТАСС повідомляє, що останніми місцями, де блокували учасників протестів у Москві, стали Неглінна вулиця та Кузнецький міст. Найбільш активних учасників затримали.

Нагадаємо, вчора суд в Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він сидітиме 2,5 роки.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

Навального засудили після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою. Причетними до отруєння опозиціонера вважають спецслужби Росії.