RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Москві розгін протестувальників. Затримали близько 800 осіб

Автор: Анастасія Рокитна

Силовики в Москві (Росія) розганяють акції протесту в центрі міста. У ході протестів затримали близько 800 осіб тільки в столиці РФ.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Всього в країні, за даними правозахисників, затримали 988 осіб.

Також ТАСС повідомляє, що останніми місцями, де блокували учасників протестів у Москві, стали Неглінна вулиця та Кузнецький міст. Найбільш активних учасників затримали.

Нагадаємо, вчора суд в Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він сидітиме 2,5 роки.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

Навального засудили після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою. Причетними до отруєння опозиціонера вважають спецслужби Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестразгон