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У Москві розгін протестувальників. Затримали близько 800 осіб

Новость на русском → Москва, Середа 03 лютого 2021 00:10
У Москві розгін протестувальників. Затримали близько 800 осіб Фото: протести в Москві (twitter com)
Автор: Анастасія Рокитна

Силовики в Москві (Росія) розганяють акції протесту в центрі міста. У ході протестів затримали близько 800 осіб тільки в столиці РФ.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Всього в країні, за даними правозахисників, затримали 988 осіб.

Також ТАСС повідомляє, що останніми місцями, де блокували учасників протестів у Москві, стали Неглінна вулиця та Кузнецький міст. Найбільш активних учасників затримали.

Нагадаємо, вчора суд в Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він сидітиме 2,5 роки.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

Навального засудили після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою. Причетними до отруєння опозиціонера вважають спецслужби Росії.

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