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В Москве разгон протестующих. Задержали около 800 человек

Новина українською → Москва, Среда 03 февраля 2021 00:10
В Москве разгон протестующих. Задержали около 800 человек Фото: протесты в Москве (twitter com)
Автор: Анастасия Рокитна

Силовики в Москве (Россия) разгоняют акции протеста в центре города. В ходе протестов задержали около 800 человек только в столице РФ.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Всего в стране, по данным правозащитников, задержали 988 человек.

Также сообщает ТАСС, что последними местами, где блокировали участников протестов в Москве, стали Неглинная улица и Кузнецкий мост. Наиболее активных участников задержали.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.

После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей.

Навального приговорили после того, как он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом. Причастными к отравлению оппозиционера считают спецслужбы России.

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