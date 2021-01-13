МЗС підтвердив загибель українців у ДТП з автобусом в Росії

В результаті ДТП з пасажирським автобусом Росії загинули двоє громадян України. Ще двоє отримали травми та госпіталізовані до місцевої лікарні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зокрема, за інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінського району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка).

"Ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості і госпіталізовані до Красносулінської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.

Загалом в автобусі, який їхав з Москви до окупованого Донецька, були 18 осіб, з них 15 громадян України. На даний момент триває встановлення обставин ДТП.

"Українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок. Прохань про надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці у Ростовській області перекинувся автобус, в результаті аварії були загиблі.

Також повідомлялося, що більшість пасажирів є жителями окупованих районів Донецької області.