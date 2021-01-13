МЗС перевіряє наявність українців серед жертв ДТП в Росії

Фото: ДТП з українцями в Росії (61.мвс.рф)

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв і постраждалих в ДТП з пасажирським автобусом в Російській Федерації. Аварія сталася сьогодні вранці.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати перевіряють інформацію про можливу наявність громадян України серед жертв аварії. Інших подробиць поки немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, автобус їхав з Москви до окупованого Донецьк, загалом в салоні перебували 15 осіб. Також відомо, що більшість з них - жителі окремих районів Донецької області. Перевізник теж "зареєстрований" на окупованому Донбасі. Російська сторона підтверджує загибель двох пасажирів, ще трьох госпіталізували з травмами.

Нагадаємо, раніше в російському Підмосков'ї самоскид протаранив колону з військовими автобусами, в результаті аварії загинули, щонайменше, 4 військовослужбовців.

Також раніше в Рівненській області позашляховик на смерть збив пішоходів на переході.